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Сильное задымление произошло на коксохимическом заводе в Кривом Роге

Густой смог накрыл украинский Кривой Рог в воскресенье. Это произошло из-за задымления на коксохимическом заводе, сообщает kp.ru .

Авария произошла из-за внезапного отключения электричества в районе 5 часов утра.

Рабочие завода применили несколько экстренных технологических мер, чтобы защитить производственные объекты и обеспечить безопасность на объекте.

Как рассказывается на сайте компании, ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» — один из главных объектов производства кокса на Украине, а также на территории Восточной Европы.

Ранее серия взрывов прогремела в Киеве во время воздушной тревоги. Взрывы также слышали в Житомире.

