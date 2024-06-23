Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, пишет РИА Новости.
В городе также была объявлена воздушная тревога. Отмечается, что следом за столицей Украины взрывы раздались в Житомире.
Сирены воздушной тревоги звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет, что атака производится ракетами «Калибр». По данным источника, удар, в частности, был нанесен по району Василькова, где находится авиабаза ВСУ.