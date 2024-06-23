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Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, пишет РИА Новости .

В городе также была объявлена воздушная тревога. Отмечается, что следом за столицей Украины взрывы раздались в Житомире.

Сирены воздушной тревоги звучат в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет, что атака производится ракетами «Калибр». По данным источника, удар, в частности, был нанесен по району Василькова, где находится авиабаза ВСУ.