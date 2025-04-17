Сидевший за убийство жены москвич освободился и изнасиловал свою дочь

В Москве мужчина, отбывавший наказание за убийство жены, освободился из колонии и изнасиловал свою взрослую дочь. Женщина пустила его пожить в своей квартире, но преступник избил ее и надругался, сообщает «МК: срочные новости» .

Примерно семь лет назад москвич убил свою жену, за что его лишили свободы. После выхода из исправительной колонии экс-заключенного приютила его 27-летняя дочь, у которой уже были свои дети.

Дочь и отец стали жить в квартире на улице 1-я Владимирская. Там мужчина сперва намекал родственнице на секс, но в одну из ночей напился, избил ее и изнасиловал.

Прочие обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно в Москве случайно задержали насильника, который скрывался 13 лет. Мужчину поймали во время полицейского рейда по мигрантам.