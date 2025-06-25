Швырнувший ребенка в Шереметьеве неадекват устроил дебош еще на борту самолета

31-летний гражданин Белоруссии, бросивший чужого ребенка о пол в аэропорту Шереметьево, вел себя странно еще в очереди на посадку в Каире, а затем устроил дебош во время полета, сообщает Mash .

Во время посадки мужчина вырывался из потока ожидающих и мешал остальным пассажирам. Вместе с гражданином были два его друга, которые пытались успокоить приятеля, но не смогли.

Египетские полицейские обратили внимание на поведение гражданина Белоруссии, сделали ему замечание. Однако задерживать его не стали и пропустили на борт. Это было ошибкой, ведь все пять часов полета неадекват прогуливался из одного конца самолета в другой, заглядывал в бизнес-класс и терроризировал окружающих.

Тогда стюард пообещал обратиться в транспортную полицию. После чего приятели дебошира отвели его в уборную и окунули там в холодную воду. На время мужчина успокоился.

Когда самолет приземлился в Шереметьево, стюард заявил, что сообщил обо всем полиции. Однако неадеквата не задержали. Он спокойно прошел в зону выдачи багажа.

Именно там дебошир схватил чужого двухлетнего ребенка и с силой швырнул его о пол. Мужчину задержали, он оказался в состоянии наркотического опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, он в коме. Отец малыша попросил молиться за его сына.