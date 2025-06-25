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Отец попросил молиться за его сына, которого неадекват швырнул в Шереметьеве

Отец ребенка, которого неадекват поднял на руки и швырнул головой обпол в аэропорту Шереметьево, призвал молиться за своего сына. В данный момент Мохаммад едет в больницу, чтобы поменять супругу, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале .

Ребенка зовут Яздан. Его имя переводится как «благословенный» или «всевышний», рассказала детский омбудсмен.

«Так что мальчика вчера реально хранил Аллах», — отметила Мишонова.

Мохаммад попросил молиться за его сына. Также он поблагодарил россиян за поддержку.

31-летний гражданин Белоруссии 24 июня в аэропорту Шереметьево подошел к чужому ребенку, взял на руки и швырнул головой о пол. Малыш в коме. Агрессор задержан, возбуждено уголовное дело.