Шутки про «расчлененку» неактуальны: Петербург превратился в тихий город

В конце января полиция Санкт-Петербурга подвела итоги работы за 2025 год. Уровень преступности в Северной столице уменьшился, рассказал начальник ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Об этом сообщает « МК в Санкт-Петербурге ».

В городе на Неве становится спокойнее, а преступников находят быстро. По информации полицейских, в 2025 году в Санкт-Петербурге было совершено 59 тыс. преступлений. Это на 9,3% меньше, чем в 2024-м.

Тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых изнасилования, грабежи, убийства и теракты, было совершено 21,5 тыс. Их количество уменьшилось на 5,2%.

В Ленинградской области в 2025 году было совершено 20,1 тыс. преступлений. Цифра на 8,5% меньше, чем в 2024-м. Тяжких и особо тяжких преступлений совершили 7,1 тыс. раз — их количество сократилось на 0,4%.

В среднем по Санкт-Петербургу и Ленобласти число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4%. На 2,3% упало количество убийств. В регионе уменьшилось число разбоев на 6,2%, краж на 14,4% и грабежей на 19,15%. Уличная преступность упала на 18%.

