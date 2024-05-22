Штурмовики Су-25 ВКС России разгромили замаскированную технику ВСУ

Удары нанесли в зоне ответственности группировки войск «Восток». Военное ведомство опубликовало кадры работы российской авиации.

На видео показано, как два самолета выполняют работу в небе. Также есть кадры из кабины пилотов.

Ранее экипаж российского Су-25 уничтожил опорный пункт ВСУ. Отмечается, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».