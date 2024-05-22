Штурмовики Су-25 ВКС России разгромили замаскированную технику ВСУ
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Штурмовики Су-25 ВКС России поразили живую силу и замаскированную военную технику украинской армии в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удары нанесли в зоне ответственности группировки войск «Восток». Военное ведомство опубликовало кадры работы российской авиации.
На видео показано, как два самолета выполняют работу в небе. Также есть кадры из кабины пилотов.
Ранее экипаж российского Су-25 уничтожил опорный пункт ВСУ. Отмечается, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».