Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

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Экипаж российского Су-25 уничтожил опорный пункт ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск „Центр“

После успешной атаки экипажи вернулись на аэродром вылета, добавили в пресс-службе.