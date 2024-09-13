SHOT: жительница Татарстана сбила и проволокла на капоте глухонемого дорожника

Девушка в селе Куркачи Республики Татарстан сначала сбила, а затем провезла на капоте автомобиля глухонемого дорожника. Он хотел указать на то, что проезда нет, но женщина его не поняла, сообщает SHOT .

Водительница, управлявшая Daewoo Nexia, хотела проехать по дороге, где недавно положили новый асфальт. На въезде в этот участок ее остановил мужчина-дорожник. Он попытался объяснить, что дальше ехать нельзя. Но, поскольку глухонемой, не смог этого сделать.

В какой-то момент женщина оскорбила дорожника, села в автомобиль и начала ехать на него. Совершив наезд на мужчину, она не остановилась, а продолжила «протаскивать» его еще около 500 метров.

Дорожник получил большое количество ссадин и ушибов, у него пошла кровь. Несмотря на это, девушка, управляющая Daewoo Nexia, написала заявление на мужчину. Она потребовала оплатить ремонт поврежденного лобового стекла.

Ранее в Ленинградской области севший за руль школьник сбил мужчину-пешехода. Он скончался от полученных травм.