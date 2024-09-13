SHOT: жительница Татарстана сбила и проволокла на капоте глухонемого дорожника
Девушка в селе Куркачи Республики Татарстан сначала сбила, а затем провезла на капоте автомобиля глухонемого дорожника. Он хотел указать на то, что проезда нет, но женщина его не поняла, сообщает SHOT.
Водительница, управлявшая Daewoo Nexia, хотела проехать по дороге, где недавно положили новый асфальт. На въезде в этот участок ее остановил мужчина-дорожник. Он попытался объяснить, что дальше ехать нельзя. Но, поскольку глухонемой, не смог этого сделать.
В какой-то момент женщина оскорбила дорожника, села в автомобиль и начала ехать на него. Совершив наезд на мужчину, она не остановилась, а продолжила «протаскивать» его еще около 500 метров.
Дорожник получил большое количество ссадин и ушибов, у него пошла кровь. Несмотря на это, девушка, управляющая Daewoo Nexia, написала заявление на мужчину. Она потребовала оплатить ремонт поврежденного лобового стекла.
Ранее в Ленинградской области севший за руль школьник сбил мужчину-пешехода. Он скончался от полученных травм.