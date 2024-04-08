SHOT: женщина с ножом напала на соседку в лифте в Сергиевом Посаде

Жительница Подмосковья напала с ножом на соседку в лифте, так как не хотела с ней ехать. Инцидент произошел в новостройке в Сергиевом Посаде, сообщает SHOT .

Две соседки зашли в лифт на седьмом этаже дома. Там 48-летняя женщина наотрез отказалась ехать вниз вместе с 66-летней соседкой. Она начала выталкивать пожилую жительницу из лифта. Соседка нападавшей была в шоке от ее наглости и выходить не стала.

Тогда агрессивная женщина достала кухонный нож и ударила жертву в живот и шею. Затем она поехала вниз, спокойно вышла на четвертом этаже и по лестнице спустилась до выхода. В подъезде жительница порезала себе левое плечо, а затем позвонила в экстренные службы за помощью.

Раненая соседка в это время вернулась в свою квартиру и вызвала скорую помощь и полицию, сообщив о нападении. Ее госпитализировали. Нападавшую тоже доставили в медучреждение.

Обе раненые потеряли много крови. Женщины находятся в реанимации без сознания.