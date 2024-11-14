сегодня в 12:23

SHOT: ВС РФ захватили первый опорник ВСУ в Купянске

Российские подразделения в ходе боевых действий взяли под контроль первый опорный пункт украинской армии в городе Купянск Харьковской области, сообщает SHOT .

Десантники 6-й российской армии на бронемашинах при поддержке танков высадились на территории города. С захваченного опорника ВСУ собирали и передавали командованию информацию о продвижении ВС РФ на купянском направлении.

Российские подразделения на некоторое время «обрубили связь» украинским боевикам со штабом командования ВСУ и закрепились в Купянске. Оставшиеся без координации украинские солдаты были ликвидированы.

На сегодняшний день российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Синьковка, проводят зачистку от ВСУ окраины Голубовки и Петропавловки.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» освободили от ВСУ населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике (ДНР).