Аквагенная крапивница: как избежать аллергии на воду

Как таковой аллергической реакции на воду не бывает, но есть аквагенная крапивница. Это очень неприятное состояние, характеризующееся зудом, покраснениями и отеками, сообщила РИАМО врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Вода не содержит белков, способных вызывать иммунный ответ. Но есть редкое кожное состояние — аквагенная крапивница. У людей с этим диагнозом при контакте кожи с водой любой температуры появляются зудящие высыпания, покраснение, отек. Причины этого состояния до конца не изучены, и оно действительно доставляет большой дискомфорт», — сказала Филева.

Она добавила, что для жизни с таким нарушением нужно приспособиться. Очень важно избегать контакта с водой, принимать антигистаминные препараты, применять специальные крема.

«В тяжелых случаях применяют иммуносупрессивную терапию, то есть лекарства, которые снижают чувствительность иммунной системы. Но делать это следует с большой осторожностью, под наблюдением опытного врача», — добавила врач.

Она уточнила, что такая реакция может возникать не только на саму воду, а на примеси, содержащиеся в ней.