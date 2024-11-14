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Населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике освобожден российскими войсками. Также в зоне ответственности группировки войск «Центр» ВС РФ украинские силы потеряли до 485 бойцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Вознесенку освободили бойцы «Центральной» группировки. Военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, благодаря чему смогли занять населенный пункт, сообщили в Минобороны.

За прошедшие сутки ВС России также поразили украинские военные аэродромы и энергетические объекты. Средства противовоздушной обороны сбили 78 украинских дронов самолетного типа, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

13 ноября российские силы освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР.