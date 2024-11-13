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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ровнополь в ДНР. За минувшие сутки ВС РФ также нанесли удары по военным аэродромам и энергетическим объектам ВПК Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские войска потеряли до 1915 человек личного состава в зонах ответственности группировок войск «Запад», «Юг», «Восток», «Центр» и «Днепр» ВС РФ.

Российская противовоздушная оборона за сутки сбила 85 беспилотников, один снаряд РСЗО HIMARS американского производства и три авиабомбы Hammer, стоящие на вооружении армии Украины.