В США уточнили сроки поставок новой партии вооружения Украине

По информации издания Politico, США могут возобновить поставки оружия Украине уже в ближайшие недели — после переговоров в Риме и Киеве, сообщает Lenta.ru .

Поставки бронетехники обсудят во время личной встречи спецпосланника президента США Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Первая встреча пройдет на международной конференции по оказанию помощи, а вторая — в Киеве.

В Пентагоне заявили, что направят «дополнительное оборонительное оружие» Украине по распоряжению президента США Дональда Трампа. До этого сообщалось, что США временно прекратили поставлять вооружение Украине.

Ранее Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не приказывал Пентагону поставить на паузу отправку Киеву отдельных видов вооружений. Он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после удара США по ядерным объектам Ирана.