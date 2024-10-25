SHOT: ВС РФ уничтожили 40 бойцов ВСУ и взяли в плен еще четверых за ночь под Курском

ВСУ за ночь предприняли семь безуспешных попыток контратаковать российские позиции в Курской области. В результате ВС РФ уничтожили 40 украинских бойцов и взяли в плен еще четверых, сообщает SHOT .

Противник предпринял попытки прорыва в таких населенных пунктах, как Новоивановка, Русская Конопелька и Новый Путь. Большая часть ликвидированных и пленных — мобилизованные украинские заключенные, которые отбывали наказание в колонии строгого режима. Командование бросило их на произвол судьбы и отказало в эвакуации, как рассказали пленные солдаты.

Авиация РФ нанесла удары по ранее созданным сооружениям ВСУ, уничтожив их боеприпасы и технику НАТО. Также ВС РФ ликвидировали разрозненные группы противника в лесах области. До 10 бойцов было обнаружено восточнее населенного пункта Погребки. Из них семеро были ликвидированы, трое — взяты в плен.

Кроме того, военнослужащие ВСУ были обнаружены в лесополосе западнее Камышевки. Четверо украинских бойцов убиты, еще четверо ранены. Один был взят в плен. Еще двух украинских военных удалось уничтожить возле Плехова.

Ранее стало известно, что российские штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.