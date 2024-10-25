Российские штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

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Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В результате ударов уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Ранее авиация ВС РФ сбросила авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинского отряда БПЛА «Птахи Мадяра». ПВД располагался в Курахове, его обнаружили операторы дронов группировки войск «Южная» и передали координаты для нанесения удара.