Российские штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
В результате ударов уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
Ранее авиация ВС РФ сбросила авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинского отряда БПЛА «Птахи Мадяра». ПВД располагался в Курахове, его обнаружили операторы дронов группировки войск «Южная» и передали координаты для нанесения удара.