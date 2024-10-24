50 «птах Мадяра» уничтожили ударом ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ

сегодня в 11:24

ПВД располагался в Курахове, его обнаружили операторы дронов группировки войск «Южная» ВС РФ и передали координаты для нанесения удара.

Оборонное ведомство делится кадрами уничтожения пункта временной дислокации, снятыми с беспилотника. На них видно, как ФАБ-3000 достигает цели, а затем раздается мощный взрыв.

В результате удалось уничтожить около 50 операторов и инструкторов, а еще 7 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее стало известно, что ВКС РФ взорвали переправу через реку Оскол в Харьковской области и лишили ВСУ путей снабжения.