SHOT: вертолет Robinson рухнул в болотистой местности в Архангельской области
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Пропавший с радаров вертолет Robinson с депутатом на борту рухнул в болотистой местности в Архангельской области, сообщает SHOT.
По предварительным данным, воздушное судно упало между населенными пунктами Бычье и Карандашевская.
Катастрофа произошла еще накануне, в период между 16:00 и 16:30 по местному времени. Так как полет не был зарегистрирован, понадобились сутки, чтобы вся ситуация прояснилась.
На борту вертолета в момент крушения находились бизнесмен Алексей Семенов и депутат Сергей Сметанин. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что под Архангельском началась поисковая операция пропавшего вертолета Robinson. Поисками занимаются две наземные группы.