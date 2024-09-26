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SHOT: вертолет Robinson рухнул в болотистой местности в Архангельской области

Пропавший с радаров вертолет Robinson с депутатом на борту рухнул в болотистой местности в Архангельской области, сообщает SHOT .

По предварительным данным, воздушное судно упало между населенными пунктами Бычье и Карандашевская.

Катастрофа произошла еще накануне, в период между 16:00 и 16:30 по местному времени. Так как полет не был зарегистрирован, понадобились сутки, чтобы вся ситуация прояснилась.

На борту вертолета в момент крушения находились бизнесмен Алексей Семенов и депутат Сергей Сметанин. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что под Архангельском началась поисковая операция пропавшего вертолета Robinson. Поисками занимаются две наземные группы.