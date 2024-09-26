Спасатели приступили к поискам пропавшего вертолета Robinson под Архангельском
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Спасатели приступили к поискам пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson и людей, которые были на его борту, сообщает SHOT.
К поисковой операции на данный момент привлечены только две наземные группы.
По предварительным данным, за штурвалом судна был его владелец - бизнесмен Алексей Семенов. Вместе с ним в вертолете находился архангельский депутат Сергей Сметанин.
Вертолет пропал с радаров накануне в 16:35. Ранее стало известно, что у экипажа не было разрешения на полет.