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Спасатели приступили к поискам пропавшего вертолета Robinson под Архангельском

Спасатели приступили к поискам пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson и людей, которые были на его борту, сообщает SHOT .

К поисковой операции на данный момент привлечены только две наземные группы.

По предварительным данным, за штурвалом судна был его владелец - бизнесмен Алексей Семенов. Вместе с ним в вертолете находился архангельский депутат Сергей Сметанин.

Вертолет пропал с радаров накануне в 16:35. Ранее стало известно, что у экипажа не было разрешения на полет.