Mash: вертолет Robinson 44 с депутатом пропал с радаров под Архангельском
Фото - © Dmitry A. Mottl. Собственная работа/Wikipedia.org
Robinson R44 пропал с экранов радаров под Архангельском. В нем летели двое, сообщает Mash.
Вертолет двигался из поселка Бычье в населенный пункт Карандашевская. Ко времени прибытия Robinson R44 опоздал. Экипаж не отвечает.
Известно, что вертолет перестало быть видно на радарах в 16:35. У экипажа Robinson R44 не было разрешение на полет.
На вертолете, по предварительным данным, летел местный депутат Сергей Сметанин. Самим Robinson R44 владеет другой народный избранник в заксобрании Архангельской области — Петр Ватутин.
Вместе со Сметаниным не могут найти и бизнесмена Алексея Семенова. Его фирма специализируется на металлоломе.
Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson R66. Три человека умерли.