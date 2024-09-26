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Mash: вертолет Robinson 44 с депутатом пропал с радаров под Архангельском

Robinson R44 пропал с экранов радаров под Архангельском. В нем летели двое, сообщает Mash .

Вертолет двигался из поселка Бычье в населенный пункт Карандашевская. Ко времени прибытия Robinson R44 опоздал. Экипаж не отвечает.

Известно, что вертолет перестало быть видно на радарах в 16:35. У экипажа Robinson R44 не было разрешение на полет.

На вертолете, по предварительным данным, летел местный депутат Сергей Сметанин. Самим Robinson R44 владеет другой народный избранник в заксобрании Архангельской области — Петр Ватутин.

Вместе со Сметаниным не могут найти и бизнесмена Алексея Семенова. Его фирма специализируется на металлоломе.

Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson R66. Три человека умерли.