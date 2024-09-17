Три человека погибли в результате крушения вертолета в Амурской области Происшествия сегодня в 12:06 Фото - © Telegram-канал SHOT

В Амурской области в результате крушения вертолета Robinson R66 погибли три человека, которые были на борту во время авиакатастрофы, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

16 сентября вечером воздушное судно потерпело крушение в Зейском районе Амурской области. На борту находились пилот и 2 пассажира. Пропавший вертолет обнаружило поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолет Ми-8Т. Спасатели обнаружили, что все летевшие на борту Robinson R66 погибли. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Дальневосточного МТУ Росавиации. Специалисты определят точную причину произошедшего.