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В Сергиевом-Посаде арестовали ударившего ножом в шею ребенка мужчину

В подмосковном Сергиевом-Посаде был арестован мужчина. Его обвиняют в покушении на убийство девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчину арестовали до 4 сентября 2025 года. На опубликованном видео обвиняемого в наручниках завели в зал суда.

4 июля 2025 года правоохранителям сообщили, что во дворе многоквартирного дома в Сергиевом-Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика. Его увезли в больницу.

Против мужчины тогда открыли уголовное дело по части 3 статье 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Затем мужчине предъявили обвинение.