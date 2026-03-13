SHOT: в разных районах Майкопа раздаются взрывы

Жители Майкопа сообщают о многочисленных взрывах над городом. Как сообщает SHOT , уничтожено около десяти воздушных целей.

По словам местных жителей, массированный налет вражеских БПЛА начался примерно с 2:50 ночи. При этом ПВО работает до сих пор. Всего раздалось около двух десятков взрывов в разных районах Майкопа, также слышны звуки сирен тревоги.

Ранее на территории республики был введен режим беспилотной опасности.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами за три часа.

