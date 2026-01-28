SHOT: в пригороде Таганрога раздались взрывы

сегодня в 03:43

В пригороде Таганрога Ростовской области прогремело около пяти взрывов, сообщает SHOT .

Отмечается, что система ПВО отражает воздушную атаку дронов

Местные жители рассказали, как видели вспышки со стороны Таганрогского залива, а также слышали жужжание в небе.

По предварительной информации, силы ПВО уничтожают украинские дроны на подлете к Таганрогу. Кроме того, взрывы раздавались в городе Азов.

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.

