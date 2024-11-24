SHOT: убитый в перестрелке в Марксе механик ехал поздравить маму с Днем матери

Механик Михаил К., которого убили в перестрелке в Марксе Саратовской области, направлялся к маме, чтобы поздравить ее с Днем матери. Однако в пути вступил в конфликт с мужчиной на Land Cruiser, и его «Оку» расстреляли, сообщает SHOT .

Умерший Михаил К. и его пассажир Алексей С. сегодня планировали поздравить мам. Сначала они отправились к родственникам Алексея. Затем планировали посетить мать Михаила. Однако произошел конфликт между ним и водителем Land Cruiser.

В Михаила выстрелили восемь раз. Он умер сразу.

Алексея С. отвезли в больницу. У него были пули в ключице, груди и бедре. Мужчину прооперировали, он жив, но пока находится в реанимации.

Ранее 41-летнего Рубика А. задержали в Марксе. Его подозревают в убийстве Михаила К.