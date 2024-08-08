сегодня в 16:20

SHOT: пограничники ФСБ и бойцы ВС РФ провели контрпрорыв в Курской области

Осведомленный источник сообщил о ликвидации 60 бойцов ВСУ и проведении контрпрорыва в Кореневском районе Курской области, пишет SHOT .

Военную операцию успешно провели пограничники ФСБ и бойцы группировки «Север». Совместными усилиями при поддержке артиллерии и авиации они совершили контрпрорыв в Кореневском районе Курской области.

По предварительным данным, ВСУ потеряли 60 человек. Еще 15 военных предпочли сдаться в плен.

Российские вооруженные силы защищают территории Курской области от противника.

Ранее власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли пробраться вглубь по курскому направлению. Они вынуждены были отступать назад.