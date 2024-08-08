SHOT: пограничники ФСБ и бойцы ВС РФ провели контрпрорыв в Курской области
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Осведомленный источник сообщил о ликвидации 60 бойцов ВСУ и проведении контрпрорыва в Кореневском районе Курской области, пишет SHOT.
Военную операцию успешно провели пограничники ФСБ и бойцы группировки «Север». Совместными усилиями при поддержке артиллерии и авиации они совершили контрпрорыв в Кореневском районе Курской области.
По предварительным данным, ВСУ потеряли 60 человек. Еще 15 военных предпочли сдаться в плен.
Российские вооруженные силы защищают территории Курской области от противника.
Ранее власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли пробраться вглубь по курскому направлению. Они вынуждены были отступать назад.