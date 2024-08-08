Белостоцкий сообщил об отступлении ВСУ на курском направлении
Белостоцкий: ВСУ не продвинулись вглубь Курской области
Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что Вооруженные силы Украины начали отступление в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.
По словам Белостоцкого, боевики не смогли продвинуться вглубь Курской области. У них не остается другого выбора, как отступать.
В регионе организовали работу 20 пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, где можно получить профессиональную психологическую помощь.
Ранее сообщалось, что в Курскую область для защиты региона отправились бойцы «Вагнера». Военнослужащие намерены вступать в сражение с противником с колес.