Белостоцкий сообщил об отступлении ВСУ на курском направлении

сегодня в 11:48

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что Вооруженные силы Украины начали отступление в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

По словам Белостоцкого, боевики не смогли продвинуться вглубь Курской области. У них не остается другого выбора, как отступать.

В регионе организовали работу 20 пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, где можно получить профессиональную психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Курскую область для защиты региона отправились бойцы «Вагнера». Военнослужащие намерены вступать в сражение с противником с колес.