Будет жарко: группа «Вагнера» вступает в бой на курском направлении

Мардан: ЧВК «Вагнер» с колес вступает в бой на курском направлении

Бойцов группы «Вагнера» отправили на курское направление, написал в Telegram-канале российский журналист Сергей Мардан (настоящее имя — Ключенков).

Сообщается, что солдаты вступают в бой с колес. Также Мардан приложил видео, которое, предположительно, снято этими самыми вагнеровцами.

На нем один из участников говорит, что командир дал четкое напутствие — «умирать нельзя». Другой человек, снимающий видео, отметил, что «вагнеров» отправили в Курск «с корабля на бал».

«Пускай ждут… Скоро придем… Будет жарко, но мы с огнетушителями», — сказал на записи один из бойцов.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Украина совершила большую ошибку, когда пошла в атаку на границе с Курской областью. Киев не сможет закрепиться, создать эшелонированную оборону, поэтому потеряет плацдарм.