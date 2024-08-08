Ходаковский: ВСУ совершили ошибку при атаке на границе с Курской областью

Украина совершила большую ошибку, когда пошла в атаку на границе с Курской областью, написал в Telegram-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

С военной точки зрения решение Киевом было принято оптимальное, ведь ВСУ было сложно прорвать линию обороны на других участках СВО — там, где постоянно происходят боестолкновения. Однако, если Украина не сможет закрепиться и создать эшелонированную оборону в Курской области, то не сохранит за собой плацдарм.

Поэтому эффект от совершенной Киевом «акции» непонятный. То, что Украина сконцентрировала солдат и бронетехнику на одном участке, который не подготовлен к ведению боевых действий, и пошла вперед, не говорит об уязвимости России.

Комбат не считает, что акция Киева при атаке на границе с Курской областью поднимет боевой дух частей ВСУ, на которые давят российские войска на других участках зоны СВО. Таким шагом Украина лишь заставила жителей РФ с другой стороны посмотреть на конфликт. У людей появилась еще большая мотивация сломить противника и нейтрализовать исходящую от него угрозу.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после операции ВСУ в Курской области призвал дойти до Киева и дальше. Спецоперация, по его мнению, должна получить «экстерриториальный характер».