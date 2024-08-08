Медведев: после операции Украины в Курской области нужно дойти до Киева и дальше

Причины, по которым Украина провела террористическую операцию в Курской области, проанализированы. Стали понятны цели таких действий, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Киев хотел показать «хозяевам» остатки заканчивающихся солдат и техники. Его задача — получить еще один пакет оружия и материальных средств.

Также Украина пыталась разредить российскую армию на главной линии боестолкновения. Часть сил ВС РФ Киев старался оттянуть для защиты Белгорода и Курска. Преследовалась и другая цель — показать «перемогу». Медведев призвал извлечь урок из случившегося и уничтожить противника.

Зампредсовбеза РФ добавил, что после произошедшего спецоперация должна нести «экстерриториальный характер». Необходимо дойти в рамках СВО до Харькова, Николаева, Одессы, Днепра, Киева и дальше. Больше у России не должно быть ограничений в плане границ Украины, которые признаны международным правом.

Ранее сообщалось, что нацбатальон «Медведи SS» был переброшен Киевом к границе с Белгородской областью. Также в схватку с ВС РФ вступили и другие подразделения Украины.