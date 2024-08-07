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Рогов: нацбат «Медведи SS» перебросили для провокаций у Белгородской области

Вооруженные силы Украины перебросили несколько подразделений к границе с Белгородской областью РФ, среди них — националистический батальон «Медведи SS», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«ВСУ в течение двух недель перебросили в Харьковскую область ряд подразделений, в том числе нацбатальон „Медведи SS“ для проведения провокаций на границе с Белгородской областью», — заявил Рогов.

«Медведи SS» (укр. Ведмеді SS) — диверсионно-штурмовое подразделение ВСУ, специализирующееся на совершении вооруженных провокаций. Нацбат занимается разведывательно-диверсионными действиями и организацией огневых налетов.

В своей атрибутике «Медведи SS» активно используют нацистскую символику, а также руны и эмблемы Третьего рейха.