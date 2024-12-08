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SHOT: ночью в Курске и Курчатове произошли взрывы, сработала ПВО

В Курске и Курчатове произошли громкие взрывы, сейчас там работает система противовоздушной обороны, сообщает SHOT .

Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах.

Первый взрыв раздался около 4:00, затем произошла еще серия взрывов с интервалом в 1-2 минуты.

Отмечается, что средства ПВО уже ликвидировали несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Незадолго до этого в Курской области была объявлена угроза атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что, а сутки украинские войска потеряли около 380 боевиков в Курской области. Российские войска вывели из строя боевую бронированную машину, четыре авто и три миномета