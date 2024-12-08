SHOT: ночью в Курске и Курчатове произошли взрывы, сработала ПВО
В Курске и Курчатове произошли громкие взрывы, сейчас там работает система противовоздушной обороны, сообщает SHOT.
Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах.
Первый взрыв раздался около 4:00, затем произошла еще серия взрывов с интервалом в 1-2 минуты.
Отмечается, что средства ПВО уже ликвидировали несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.
Незадолго до этого в Курской области была объявлена угроза атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что, а сутки украинские войска потеряли около 380 боевиков в Курской области. Российские войска вывели из строя боевую бронированную машину, четыре авто и три миномета