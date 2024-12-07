сегодня в 14:50

За сутки украинские войска потеряли около 380 боевиков в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска вывели из строя боевую бронированную машину, четыре авто и три миномета. Три украинских солдата сдались в плен.

ВС РФ атаковали бойцов и технику противника в населенных пунктах Агроном, Никольский, Плехово, Мартыновка, Лебедевка в Курской области. Также были нанесены удары по боевикам в Басовке, Глухове, Мирополье, Беловодах в Сумской области Украины.

С начала атаки ВСУ на Курскую область противник утратил около 38,8 тыс. солдат, 169 БМП, 1 231 боевую бронированную машину, 1 096 авто, 308 артиллерийских орудий и другие вооружения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ситуация в Курской области еще сложная. Однако ее планируют нормализовать.