Песков: ситуация в Курской области остается непростой, но близкой к развязке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области все еще сложная, но ее обязательно нормализуют, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля также добавил, что ситуация в регионе близится к развязке. Он не уточнил, когда именно это произойдет, отметив, что «время покажет».

При этом, по словам Пескова, пока что обстановка в Курской области «неординарная, кризисная». В связи с этим в регионе «востребован кризисный менеджмент».

Песков также прокомментировал смену главы области. Он сказал, что она связана не с «претензиями к Алексею Смирнову», а именно с тем, что в регионе нужен тот самый «кризисный менеджмент».

Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Он заявил, что в регионе предстоит много работы.