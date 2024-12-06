Хинштейн заявил, что в Курской области предстоит много работы

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Новый глава региона написал в Telegram-канале , что работы предстоит проделать много.

Хинштейн отметил, что обстановка в области непростая. Тем не менее политик сделает все возможное для выполнения поставленных Путиным задач и завоевания доверия местных жителей.

«Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту», — отметил врио губернатора Курской области.

Хинштейн приедет в регион в ближайшее время.

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области вечером 5 декабря. Бывший депутат Госдумы отметил, что готов возглавить регион.

Александр Хинштейн — российский политик и журналист. Он был депутатом Госдумы с четвертого по восьмой созывы. Работал председателем ГД по информационной политике, технологиям и связи с 22 января 2020 года.

Путин принял отставку бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова 5 декабря. В тот же день политик сказал, что переходит на новое место работы «по решению руководства». Подробностей не раскрыл.

Смирнов был первым заместителем губернатора региона с 16 марта 2021 года по 14 мая 2024 года у Романа Старовойта. Затем занял должность врио с 12 мая по 16 сентября 2024 года.

По итогам сентябрьских выборов Смирнов был избран губернатором Курской области. Он пробыл главой региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года.

Роман Старовойт был врио губернатора Курской области с 11 октября 2018 года по 16 сентября 2019 года. Затем его выбрали главой региона.

На должности губернатора Курской области Старовойт пробыл с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года. Затем был назначен министром транспорта РФ.