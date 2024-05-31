SHOT: беспилотник сбили над Татарстаном

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Над Татарстаном в пятницу утром был сбит БПЛА. По предварительным данным, атаку пытались предпринять 2 беспилотника, сообщает SHOT .

Из-за атаки дронов в регионе был введен план «Ковер». Аэропорты Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения на прием рейсов.

SHOT также опубликовал видео и фото беспилотника, атаковавшего Татарстан. На кадрах можно увидеть БПЛА самолетного типа.

Ночью в пятницу после воздушного удара ВСУ в Краснодарском крае загорелись три цистерны нефтебазы. Пострадали люди.