SHOT: 10 машин экстренных служб едут к месту крушения лайнера в Подмосковье

К месту крушения Sukhoi Superjet в Коломне едут порядка 10 пожарных машин и авто скорой помощи, сообщает SHOT .

В небе над местом авиакатастрофы кружат вертолеты.

По предварительным данным, Sukhoi Superjet вылетел из Луховиц во Внуково. Борт отправился с завода, на нем не было пассажиров.

Ранее было опубликовано видео с места падения самолета в Коломне. В ролике, снятом с дачного участка, виден черный дым, который поднимается над деревьями.