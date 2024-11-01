Шоколад попал «не в то горло» и привел к смерти 7-летней жительницы Зубова

Семилетняя жительница деревни Зубово в Клинском городском округе Подмосковья откусила кусочек шоколадного батончика и умерла. Явных причин гибели нет, сообщает « МК: срочные новости ».

Девочка отправилась в гости к бабушке. Она дала ей популярный шоколадный батончик.

Во время жевания школьница начала хрипеть, упала в обморок и умерла. Одна из версий случившегося — шоколадный батончик оказался «не в том горле».

Ранее актер «Глухаря» Юрий Пономаренко упал в своей квартире в Москве. Во время этого он разбил голову и умер.