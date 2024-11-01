Шоколад попал «не в то горло» и привел к смерти 7-летней жительницы Зубова
«МК»: 7-летняя девочка съела шоколадный батончик и умерла в подмосковном Зубове
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Семилетняя жительница деревни Зубово в Клинском городском округе Подмосковья откусила кусочек шоколадного батончика и умерла. Явных причин гибели нет, сообщает «МК: срочные новости».
Девочка отправилась в гости к бабушке. Она дала ей популярный шоколадный батончик.
Во время жевания школьница начала хрипеть, упала в обморок и умерла. Одна из версий случившегося — шоколадный батончик оказался «не в том горле».
Ранее актер «Глухаря» Юрий Пономаренко упал в своей квартире в Москве. Во время этого он разбил голову и умер.