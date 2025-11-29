Шок-видео: в Балашихе мужчина пробил автомобиль, выпав из окна многоэтажки

сегодня в 16:23

В Балашихе мужчина погиб, упав с высоты на припаркованную машину

В Балашихе мужчина упал с высоты на припаркованную во дворе легковую машину. Жуткие кадры падения публикует РЕН ТВ .

На видео изображен двор, где стоят припаркованные автомобили. Внезапно на один из них падает человек. Трагедия произошла утром 29 ноября.

Удар пришелся на заднюю часть автомобиля. По предварительной информации, пострадавший скончался.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сотрудник частной компании упал в шахту лифта в Москве. Он сорвался с высоты четвертого этажа.

