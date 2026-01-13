Сходил за хлебом: мертвого мужчину с пакетом на голове нашли в лесопарке

В лесопарке Екатеринбурга нашли труп мужчины с пакетом на голове

В Шарташском лесопарке Екатеринбурга нашли тело мужчины с пакетом на голове. Предполагается, что погибшим может быть 47-летний житель города, который вышел за хлебом и пропал, сообщает E1.RU .

Труп мужчины обнаружили вечером 12 января, его могли задушить. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи проводят проверку.

Погибшим может быть житель Екатеринбурга Илья Одушев. 47-летний мужчина вышел из квартиры в Октябрьском районе 6 января. Он отправился за хлебом, но домой так и не вернулся. При этом поиски Одушева пока не останавливали.

Ранее 62-летняя жительница Екатеринбурга Надежда Федоровна Шимко 31 декабря отправилась к родственнице, чтобы поздравить ее с Новым годом, но исчезла. Вестей о пенсионерке нет уже вторую неделю.

