Пенсионерка исчезла в Екатеринбурге в новогоднюю ночь

62-летняя жительница Екатеринбурга Надежда Федоровна Шимко 31 декабря отправилась к родственнице, чтобы поздравить ее с Новым годом, но исчезла. Вестей о пенсионерке нет уже вторую неделю, сообщает E1.RU .

В это время родных женщины не было дома. Они вернулись 7 января и сразу обратились в полицию. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что им звонили люди. Они сообщали, что видели похожую женщину, но это было несколько дней назад, до начала активных поисков.

«Мы проверили каждое из сообщений, добровольцы выезжали на место, опрашивали свидетелей, расклеивали ориентировки. Свежих данных о том, где может находиться пропавшая, пока найти не удалось», — сообщили в отряде.

Волонтеры в первую очередь проверили все больницу, но не нашли там Надежду Федоровну, у которой есть проблемы с памятью. К поискам также подключили полицию.

