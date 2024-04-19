Шквалистый ветер сорвал обшивку с крыши здания в Москве

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В столице бушует шквалистый ветер. Сила стихии сорвала обшивку с крыши офисного здания у станции метро «Дубровка» на юго-востоке мегаполиса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных в Сети кадрах видны огромные металлические листы. Они лежат прямо на проезжей части.

Место оцепили. Последствия стихии ликвидируют спасатели.

На территории столицы в пятницу днем порывы ветра достигли 19 м/с. Зафиксированы случаи падения деревьев. Их оперативно распиливают и вывозят сотрудники городских служб.