Шквалистый ветер сорвал обшивку с крыши здания в Москве
Порывы ветра сорвали обшивку крыши офисного здания у станции метро «Дубровка»
В столице бушует шквалистый ветер. Сила стихии сорвала обшивку с крыши офисного здания у станции метро «Дубровка» на юго-востоке мегаполиса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных в Сети кадрах видны огромные металлические листы. Они лежат прямо на проезжей части.
Место оцепили. Последствия стихии ликвидируют спасатели.
На территории столицы в пятницу днем порывы ветра достигли 19 м/с. Зафиксированы случаи падения деревьев. Их оперативно распиливают и вывозят сотрудники городских служб.