Завод теплоизоляций из Ступина повысит производительность труда

Производитель теплоизоляционных изделий из базальтового волокна ООО «Изомин» из подмосковного Ступина вступил в национальный проект «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства теплоизоляционных материалов из базальтового волокна на примере плиты марки «СС». Совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области рабочая группа предприятия сначала проведет диагностику текущего состояния, выявит потери, а затем займется их устранением и налаживанием эффективности производства.

Цель — оптимизировать производственную деятельность таким образом, чтобы снизить издержки и повысить прибыль без существенных инвестиционных вложений, применяя инструменты бережливого производства.

Руководство компании поставило задачу сократить время протекания процесса, сократить запасы незавершенного производства и увеличить выработку производственной линии не менее чем на 20%.

«Изомин» более 20 лет занимается производством теплоизоляционных материалов из базальтовых волокон. Выпускаемая продукция находит широкое применение в жилищном строительстве, металлургии, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении, энергетике и транспорте.

Чтобы присоединиться к нацпроекту, предприятие может подать заявку через портал Производительность.рф. Проект также предлагает участникам льготное кредитование и дополнительное обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Также можно подать заявку, обратившись в РЦК Московской области.

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.