Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 17–19 мая

Жителям Московской области рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 17–19 мая. 16 мая на территории гослесфонда Московской области произошли 3 пожара на общей площади 4.26 га, все в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 2 километрах от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашиха, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

При тушении возгорания были задействованы 26 единиц техники и 51 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления.

17 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

18 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Луховицком лесничестве — II класс, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

19 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 17-19 градусов, ночью — 8-9 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.