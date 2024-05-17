Дорожная обстановка в Московской области утром 17 мая

сегодня в 10:56

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 902 тыс. автомобилей, что на 1% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Киевском, Можайском, Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.