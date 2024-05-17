На выставке «Россия 2024» в Подмосковье соберутся тысячи собак

Редкие и самые популярные собаки соберутся на выставке «Россия 2024», которая состоится в подмосковном комплексе «Максима Парк» 8–9 июня. В ходе мероприятия пройдут мастер-классы, показательные выступления, бесплатные консультации ветеринаров и многое другое, говорится в пресс-анонсе события.

Четвероногим участникам также предстоит поспорить за звание лучшей собаки выставки. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, событие станет не только местом для соревнований и состязаний участников, но и поводом провести июньские выходные на природе с питомцами.

«Программа как всегда насыщенная, наша выставка соберет ярчайших представителей разнообразных пород на одной площадке», — добавил Голубев.

Кроме того, гости выставки смогут понаблюдать за состязаниями по «ралли обидиенс» — новой дисциплине, признанной FCI, а также соревнованиями по танцам с собаками, ноузворку, фризби и многим другим. Более того, на выставке пройдет конкурс юных хендлеров, где ребята до 17 лет посоревнуются и докажут, кто из них более умелый в показе своего питомца с лучшей стороны.

На форуме «Россия 2024» все собачники смогут сделать бесплатное фото своего питомца в его ветеринарный паспорт.