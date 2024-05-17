ВСУ атаковали дронами сразу несколько нефтебаз на территории России

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Baza: в атаке на Новороссийск участвовали более 20 беспилотников ВСУ

Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали сразу несколько нефтебаз на территории России. В атаке на Новороссийск участвовали более 20 дронов, сообщает Baza .

Почти все беспилотники были подавлены или уничтожены, однако из-за их падения на нескольких нефтебазах начался пожар.

БПЛА упали на территории «Грушевой балки», «Импортпищепрома», завода «Газпром» в Кирилловке, а также в районе мазутного терминала порта. О пострадавших не сообщалось.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город. Были сбиты «десятки БПЛА», также военные поразили более 5 украинских безэкипажных катеров.