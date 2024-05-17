Развожаев: ПВО сбила десятки беспилотников в Севастополе
Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
В городе были сбиты «десятки БПЛА», также военные поразили более пяти украинских безэкипажных катеров.
Пострадавших, по данным спасателей, нет. Оперативные службы остаются в режиме повышенной готовности. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.
«Обращаю внимание всех севастопольцев: если увидите обломки беспилотников — не подходите к ним. Сразу звоните 112», — призвал губернатор.