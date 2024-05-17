Развожаев: ПВО сбила десятки беспилотников в Севастополе

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Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram .

В городе были сбиты «десятки БПЛА», также военные поразили более пяти украинских безэкипажных катеров.

Пострадавших, по данным спасателей, нет. Оперативные службы остаются в режиме повышенной готовности. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения.

«Обращаю внимание всех севастопольцев: если увидите обломки беспилотников — не подходите к ним. Сразу звоните 112», — призвал губернатор.