В Домодедове в ЖК «Прибрежный Парк» построили первый детский сад

Первый детский сад для 300 малышей построен и введен в эксплуатацию в ЖК «Прибрежный парк» городского округа Домодедово. Девелопер проекта возвел соцобъект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Трехэтажное здание общей площадью 4,6 тыс. кв. метров вмещает 12 многофункциональных групповых разных возрастов. В них разместились спальни, помещения для приема пищи, пространства для игр и санузлы. Приготовление пищи для детей будет осуществляться в помещениях пищеблока, также в здании предусмотрены кабинеты специалистов: врача, психолога и логопеда. Для удобства родителей при входе в здание детского сада оборудовали колясочную.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Для прогулок с детьми здесь появилось 12 площадок с игровым оборудованием и теневыми навесами, где можно спрятаться от солнца и осадков. Также под открытым воздухом создали две спортивные площадки. По периметру территории установили двухметровое ограждение.

ЖК «Прибрежный Парк» находится на юге Подмосковья, в 9 км от МКАД. Проект располагается рядом со съездом на трассу М-4 и Каширское шоссе, возле железнодорожной станции «Ленинское». Жилой комплекс интересен как молодым людям, так и семьям с детьми: здесь построят большую школу на 1 650 мест, три детских сада суммарно на 800 мест и поликлинику для взрослых и детей на 216 посещений в смену. На первых этажах жилых домов откроются различные магазины и сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.